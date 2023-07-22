Майкл О'лірі зазначив, що питання лише в безпеці.

Лоукостер Ryanair може відновити деякі рейси в Україну до кінця року. Мінвідновлення працює над частковим відкриттям неба.

"Розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один або два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже в кінці цього року", - повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про Ізраїль, який знаходиться весь час під ракетною загрозою, але авіація працює.

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"Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада - УНІАН) зможуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну - УНІАН)", - пояснив представник Ryanair.

При цьому він вказав, що Мінвідновлення працює над тим, щоб в кінці поточного року відновити деякі рейси до Києва і Львова, але Україна повинна довести, що це безпечно, щоб лоукостер виконував ці рейси. О'лірі вказав, що якщо Україна не переконає Європейське агентство з безпеки польотів і страхові компанії в безпеці польотів, то рейси не відновлять.

Відновлення авіасполучення з Україною - останні новини

19 квітня головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'лірі повідомив, що компанія готова швидко відновити роботу в Україні після відкриття повітряного простору. За його словами, лоукостер планує запустити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз протягом 12 місяців після повернення.

У свою чергу в Європейській організації з безпеки повітряної навігації вважають, що обмеження на польоти в небі над Україною діятимуть до 2029 року. Водночас представники "Украероруху" заявили, що повітряний простір відкриють відразу після закінчення війни.

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