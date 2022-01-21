Найчастіше протягом 2021 року українці мандрували до країн Європи – 42%, до Туреччини – 28% та Єгипту – 21%.

Українці у 2021 році здійснили 14,7 мільйона закордонних туристичних подорожей.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

"Завдяки пандемії українці розширили внутрішній туризм та збільшили кількість подорожей Україною. І, звісно, їздили за кордон. Аж 14,7 млн разів. Загалом 18% громадян подорожували різними країнами світу хоча б один раз на рік", – написала вона.

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За її словами, закордонну подорож здійснював майже кожен четвертий українець у віці 34 років. Люди старшого віку – після 65 років – були не такими активними, тому лише 7% громадян з цієї вікової категорії мандрували до далеких берегів.

"Більшість українців (56%) довіряли організовувати свої подорожі професіоналам – туроператорам та турагентствам. Натомість 44% наших земляків свої вояжі планували самостійно. Найчастіше протягом 2021 року українці мандрували до країн Європи – 42%, до Туреччини – 28% та Єгипту – 21%", – уточнила вона.

За її словами, Польщу відвідали 4,5 мільйона українців, Туреччину – 2 мільйони, Угорщину – 1,72 мільйона, а Єгипет – 1,46 мільйона.

Як повідомляв УНІАН, кількість туристів, які в'їхали до України у 2021 році, зросла на 26,3% у порівнянні з 2020 роком, та становила майже 4,3 млн осіб.