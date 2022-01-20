У порівнянні з 2020 роком цей показник зріс на 26,3% .

Кількість туристів, які в'їхали до України у 2021 році, зросла на 26,3% у порівнянні з 2020 роком, та склала майже 4,3 млн осіб.

Про це у соцмережі Facebook повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Попри COVID-19 і різні світові перипетії, люди доволі активно відвідували Україну. Загалом за 2021 рік перетнули кордон 4,2 млн іноземців. Якщо точніше – 4,271 млн іноземців. І для найвимогливіших – 4 271 991 іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020", - написала вона.

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До ТОП-10 країн за кількістю іноземців, що в’їхали до України, увійшли Молдова (1,054 млн осіб), Росія (519 тис.), Польща (311 тис.), Білорусь (273 тис.), Румунія (264 тис.), Туреччина (247 тис., Угорщина (227 тис.), Німеччина (154 тис.), Ізраїль (133 тис.), США (103 тис.).

Як повідомляв УНІАН, туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів під час перебування в Україні у 2021 році в середньому витрачали $2220 на людину, що є найвищим показником з-поміж представників інших країн. В середньому ж туристи перебували в Україні від 7 до 10 днів, витрачаючи $929.

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