Авіаперевізник Azur Air Ukraine під новою назвою почав здійснювати рейси з Європи на курортні напрямки.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine, яка нещодавно змінила назву на Skyline Express, щоб не асоціюватися зі своєю материнською компанією – однойменним російським авіаперевізником, відновила польоти після річної перерви.

Як пише avianews.com, авіаперевізник під новою назвою почав здійснювати рейси з Європи на курортні напрямки на нещодавно отриманому літаку Boeing 757-300 з реєстрацією UR-SLE.

Зокрема, 26 травня 2023 року Flightradar24 зафіксував польоти цього авіалайнера між Катовіце, Варшавою та болгарським морським курортом Бургас.

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Коли Azur Air Ukraine змінила назву

За даними державного реєстру юридичних осіб, авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні 2023 року. Перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, але щоб вона не асоціювалася з Росією, пише видання.

Зазначається, що авіакомпанія Azur Air афілійована з туроператором Anex Tour, який активно працює на російському та українському ринку. При цьому спочатку Azur Air Ukraine мала назву "Ютейр-Україна" та функціонувала як дочка російської авіакомпанії "Ютейр". У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.

Зараз у Росії продовжує роботу, виконуючи рейси до Туреччини, авіакомпанія Azur Air, яку влада США внесла до санкційного списку.

Нагадаємо, раніше УНІАН.Туризм розповідав, як в Україні досі працюють пов'язані з Росією туристичні компанії.

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