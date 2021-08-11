Вартість квитків стартує від 159 доларів.

Українська авіакомпанія-лоукостер Bees Airlines запускає перші в історії нашої країни прямі рейси з Києва в Самарканд (Узбекистан).

Як передає кореспондент УНІАН, презентація нового авіанапрямку пройшла в посольстві Узбекистану в Україні.

Продаж квитків на рейси Київ-Самарканд-Київ відкрився 9 серпня. Рейси в азіатське "місто тисячі легенд" будуть виконуватися з аеропорту "Жуляни" (Київ) з 30 серпня по понеділках.

Як зазначив комерційний директор Bees Airlines Олександр Джіджора, ціни на квитки стартують від 159 доларів (близько 4260 грн).

Читайте такожУкраїнські авіакомпанії запускають нові рейси за кордон: список маршрутів"Це цілком приємна ціна, враховуючи, що політ триває 5 годин і не вимагає пересадки", – зазначив він.

Він сподівається, що численні гастро-тури, культурні та історичні пам'ятки дозволять кожному українському туристу відкрити для себе свій Самарканд.

Як повідомляв УНІАН, також у червні Державна авіаційна служба України дозволила виконувати нові регулярні рейси з Києва в два узбецьких міста – Самарканд і Ургенч – і української авіакомпанії SkyUp Airlines.

Що відомо про авіакомпанію Bees Airline

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.

Автор: Ганна Нагорна