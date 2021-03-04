Влада вважає, що це має спростити ідентифікацію іноземців та осіб без громадянства на території України.

Верховна Рада України запровадила необхідність для іноземців та осіб без громадянства надавати біометричні дані під час оформлення українських віз.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №3630 в першому читанні та в цілому проголосували 320 народних депутатів.

Законом передбачено, що іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов'язані подати свої біометричні дані, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

Читайте такожІноземців зобов’яжуть здавати біометричні дані для оформлення української візиПравила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, зокрема подання ними своїх біометричних даних під час оформлення, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Як зазначено у пояснювальній записці, ухвалення закону дозволить спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України, удосконалити здійснення державними органами контролю над міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики, а також посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Надя Пришляк