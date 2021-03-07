Крім того, з введенням в регіоні посиленого карантину буде обмежено висадку-посадку пасажирів.

"Укрзалізниця" з 8 березня призупиняє продаж квитків на Закарпаття і одночасно з введенням в регіоні посиленого карантину обмежить висадку-посадку пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі перевізника.

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"Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про віднесення Закарпатської області до «червоної» карантинної зони, «Укрзалізниця» з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину призупинить продаж квитків в зазначений регіон, а також обмежить висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня включно», - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що до 8 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно виїхати або дістатися на Закарпаття залізницею.

Що цьому передувало

У Закарпатській області з 8 березня встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з активним поширенням COVID-19 на території регіону.

На території області діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Станом на 7 березня до «червоної» зони епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19 потрапили Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

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Автор: Тамара Отовська