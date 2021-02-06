У ніч на 6 лютого в Дніпропетровській області зійшли з колії вісім вагонів вантажного поїзда.

В результаті аварії біля залізничної станції Воскобойня "Укрзалізниця" вимушено змінила маршрути руху кількох поїздів.

Читайте такожУ Кременчуці з рейок зійшли три цистерні: серед місцевих з'явилися чуйні про небезпечну суміш (фото)Про це повідомляє прес-служба УЗ у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, поїзди №116 Київ - Покровськ - Бердянськ, №12 Київ - Новоолексіївка, №38 Київ - Запоріжжя, №92 Одеса - Костянтинівка по черзі пропущені своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.

Зазначено, що поїзди №54 Одеса - Дніпро, №80 Київ - Дніпро, №4 Ужгород - Запоріжжя, №42 Трускавець - Дніпро та №86 Львів - Новоолексіївка слідують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

Крім того, організовано спеціальний поїзд для підвезення до станцій Дніпро-Головний та Кам'янське-пасажирське пасажирів з поїзда №86 Львів - Новоолексіївка.

Також забезпечена пересадка на поїзд №12 Київ - Новоолексіївка пасажирів, що прямують до станцій Мелітополь, Енергодар та Новоолексіївка, з решти поїздів затримуються.

"Вирішено питання щодо курсування вищезазначених поїздів у зворотному напрямку зміненим маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Аварія на залізниці: подробиці

У ніч на 6 лютого на залізниці недалеко від станції Воскобойня в Дніпропетровській області сталася аварія - 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.

В результаті інциденту пошкоджені залізничні колії та електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутнє. Чотири вагони з клінкером перекинулися.

Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.

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Автор: Катерина Шварц