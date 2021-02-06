В результаті аварії біля залізничної станції Воскобойня "Укрзалізниця" вимушено змінила маршрути руху кількох поїздів.
Читайте такожУ Кременчуці з рейок зійшли три цистерні: серед місцевих з'явилися чуйні про небезпечну суміш (фото)Про це повідомляє прес-служба УЗ у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, поїзди №116 Київ - Покровськ - Бердянськ, №12 Київ - Новоолексіївка, №38 Київ - Запоріжжя, №92 Одеса - Костянтинівка по черзі пропущені своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.
Зазначено, що поїзди №54 Одеса - Дніпро, №80 Київ - Дніпро, №4 Ужгород - Запоріжжя, №42 Трускавець - Дніпро та №86 Львів - Новоолексіївка слідують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.
Крім того, організовано спеціальний поїзд для підвезення до станцій Дніпро-Головний та Кам'янське-пасажирське пасажирів з поїзда №86 Львів - Новоолексіївка.
Також забезпечена пересадка на поїзд №12 Київ - Новоолексіївка пасажирів, що прямують до станцій Мелітополь, Енергодар та Новоолексіївка, з решти поїздів затримуються.
"Вирішено питання щодо курсування вищезазначених поїздів у зворотному напрямку зміненим маршрутом", - йдеться в повідомленні.
Аварія на залізниці: подробиці
- У ніч на 6 лютого на залізниці недалеко від станції Воскобойня в Дніпропетровській області сталася аварія - 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.
- В результаті інциденту пошкоджені залізничні колії та електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутнє. Чотири вагони з клінкером перекинулися.
- Аварія фактично заблокувала рух поїздів у двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.
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