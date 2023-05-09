Туристка планувала здійснити одноденну поїздку на машині, тому взяла з собою мінімум припасів.

Жінка пережила п'ять днів без води в австралійській глушині завдяки пляшці вина – єдиній рідині, яка у неї була з собою.

Як пише The Washington Post, 48-річна жінка Ліліан Іп вирушила у відпустку в місто Брайт біля підніжжя Вікторіанських Альп. Туристка планувала здійснити одноденну поїздку до найближчої греблі, тому взяла з собою лише трохи снеків і цукерок, а ось водою не запаслася.

Коли вона заїхала в глухий кут на дорозі, то зрозуміла, що звернула не туди. Жінка спробувала розвернути свою машину і повернутися на маршрут, але в підсумку застрягла на брудній дорозі. Її мобільний телефон був поза зоною дії, тому викликати допомогу було неможливо.

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Після того як жінка перестала виходити на зв'язок, її сім'я звернулася по допомогу до поліції. Протягом декількох днів рятувальники прочісували віддалену горбисту місцевість, поки її машину не помітив поліцейський вертоліт на віддаленій ділянці дороги.

Жінка зізналася, що взагалі-то вона не п'є, а пляшка вина у неї в машині була призначена для подарунка її матері.

"Це допомогло їй протриматися. Вона проявила здоровий глузд, залишаючись у своїй машині й не блукаючи по чагарниках, що допомогло поліції знайти її", – заявили в поліції.

Ліліан же розповіла поліції, що вже не вірила, що вибереться звідси живою, і навіть написала прощальну записку. Перше, що вона попросила у своїх рятівників – вода і цигарки.

Водночас видання підкреслило, що насправді вино навпаки виводить воду з організму людини, тож є не найкращим засобом для виживання в дикій природі, особливо коли немає поруч питної води.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2023 року іспанська альпіністка Беатріс Фламіні вийшла з печери на глибині 70 метрів, де вона провела 500 днів в ізоляції від зовнішнього світу. Вона перебувала там в рамках проекту "Печера часу" для вивчення того, як довго людина може залишатися на самоті під землею.

Жінка зізналася, що під кінець навіть не хотіла виходити назовні, а вже вийшовши на поверхню вона відчула, ніби все ще живе в той день, коли зайшла в печеру в 2021 році, й гадки не мала, що сталося з тих пір в світі, включаючи війну Росії в Україні.

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