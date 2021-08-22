Щоб потрапити в місто, можливо, доведеться віддати від 3 до 10 євро.

Венеція планує стягувати плату з гостей міста та встановлювати квоти на візити з літа 2022 року.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на газету Stampa, італійське місто може почати вимагати від потенційних туристів заздалегідь резервувати час відвідувань, а на основних під'їзних шляхах до історичного центру встановлять турнікети.

Заходи з контролю за припливом туристів обговорювалися упродовж багатьох років, поки пандемія COVID-19 не вдарила по туристичній сфері у 2020-му. Тепер же з відновленням подорожей питання обмежень знову повернулося до порядку денного.

У липні Італія вже заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеціанської лагуни, щоб захистити це місце від надмірної кількості гостей.

Читайте такожВеликим круїзним лайнерам заборонили заходити у центр ВенеціїЗа інформацією La Stampa, щоб потрапити до Венеції, можливо, доведеться віддати від 3 до 10 євро (близько 93-311 гривень), залежно від сезону і кількості туристів, очікуваних в певний день. При цьому місцеві жителі, родичі жителів і туристи, які забронювали номер в готелі Венеції, ймовірно, будуть звільнені від платежу.

Питання доцільності стягування плати за відвідування залишається спірним. У міській раді звучать й інші думки, зокрема, що такий режим перетворить Венецію на "тематичний парк", а обмежувати доступ варто хіба що лише до особливо багатолюдних районів, таких як Площа Сан-Марко.

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Автор: Катерина Комолова