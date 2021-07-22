Завдяки забороні круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни в ЮНЕСКО вирішили не включати Венецію в список об'єктів Світової спадщини в небезпеці.

У ЮНЕСКО ухвалили рішення не включати Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці.

Комітет Світової спадщини під час засідання в китайському Фучжоу зазначив, що відповідне рішення ухвалено завдяки запровадженій Італією забороні круїзним лайнерам заходити в центр Венеційської лагуни. Заборона стосується кораблів завдовжки понад 180 м або заввишки понад 35 м, повідомляє "Німецька хвиля".

Члени комітету додали, що італійська влада має до 1 грудня 2022 року надати доповідь щодо заходів, яких вживає для захисту екосистеми та історичної спадщини міста.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні, у свою чергу, коментуючи рішення ЮНЕСКО, заявив, що вдалося "досягти першого важливого результату". "Світова увага до Венеції має залишатися на високому рівні, і обов'язок кожного - працювати для захисту лагуни", - сказав він.

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У червні в ЮНЕСКО рекомендували включити Венецію до списку об'єктів Світової спадщини в небезпеці. Зазначалося, що пропозиція про внесення Венеції була пов'язана з наслідками масового туризму та з прибуттям великих круїзних лайнерів у мало пристосовану для них лагуну. Венеція з 1987 року належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Автор: Леся Лещенко