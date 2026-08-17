Робота + відпочинок: названо найкращі та найгірші міста Європи для воркейшна

Найкращим містом для такого формату подорожі визнали французький Париж, а найгіршим – австрійський Зальцбург.

Розвиток цифрових технологій дав людям можливість працювати віддалено практично з будь-якої точки світу. Однак далеко не всі міста, які підходять для відпочинку, також добре підходять для роботи.

Нещодавнє дослідження Compare the Market визначило найкращі та найгірші міста Європи для воркейшну ("робочої відпустки", під час якої люди можуть поєднувати відпочинок із роботою).

Під час складання рейтингу враховувалися такі параметри:

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швидкість завантаження через фіксований широкосмуговий інтернет;

швидкість завантаження через мобільний інтернет;

кількість коворкінгів;

вартість проживання;

вартість капучино;

вартість пива;

чим зайнятися у вільний час.

Париж – найкраще місто Європи для воркейшна

Очолила рейтинг найкращих європейських міст для воркейшна французька столиця Париж.

Місто може похвалитися найкращою в Європі швидкістю завантаження фіксованого широкосмугового інтернету (352,77 Мбіт/с) та стабільною швидкістю завантаження мобільного інтернету – 148,96 Мбіт/с.

При цьому Париж пропонує гостям безліч пам'яток та розваг – загалом 4550 об'єктів на TripAdvisor.

Щоправда, паризький спосіб життя має свою ціну: вартість проживання та капучино тут досить висока.

Друге місце в рейтингу посіла португальська столиця Лісабон, головним козирем якого тут є порівняно низькі ціни, а також велика кількість визначних пам'яток.

Замкнув трійку лідерів Лондон – головною перевагою британської столиці є велика кількість коворкінгів. Однак ситуацію псує висока вартість життя.

Зальцбург – найгірше місто Європи для роботи

Хоча на папері Зальцбург, з його неймовірною архітектурою, гірськими пейзажами та музичною історією, може здатися ідеальним місцем для роботи та відпочинку, але аналіз показав, що насправді він може виявитися непростим для віддалених працівників.

Основною причиною низького рейтингу Зальцбурга є доступність житла – воно там дуже дороге. Також у місті дуже мало коворкінгів, та й інтернет-зв'язок менш конкурентоспроможний.

Далі в антирейтингу йдуть німецькі Мюнхен і Гамбург. Головні проблеми в обох містах – низька швидкість інтернету та висока вартість життя. Однак Гамбург опинився трохи вище в рейтингу завдяки більшій кількості коворкінгів.

Як правильно організувати воркейшн

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти компанії InsureandGo попереджали, що ключовим моментом в успішному плануванні воркейшну є вміння знайти правильний баланс між роботою та відпочинком.

В іншому разі такий формат подорожі може перетворитися на тортури, коли не вийде ані добре відпочити, ані продуктивно попрацювати.

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