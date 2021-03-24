Кіпр визначає умови в'їзду для громадян різних країн на основі кольорових зон. До якої з них відноситиметься Україна, можна буде дізнатися ближче до дати вильоту.

Кіпр офіційно оголосив про відкриття своїх кордонів для всіх відвідувачів з України починаючи з 1 квітня 2021 року.

Читайте такожЄвропейські канікули 2021: куди зможуть подорожувати українці

Про це сьогодні повідомила прес-служба представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні.

Українські туристи зможуть відпочити на Кіпрі на наступних умовах:

Всі подорожуючі, що пройшли тестування та мають підтверджену відсутність COVID, і не перебували у тісному контакті з особами з підтвердженим випадком, зможуть потрапити до Кіпру без необхідності відбувати самоізоляцію.

Кіпр дотримується кольорової системи кодів класифікації країн, відповідно до якої змінюються умови в'їзду для громадян цих країн. Детальніше можна дізнатися за посиланням.

Інформація щодо розподілу країн на зони оновлюватиметься щотижня. Дізнатися, до якої зони відноситиметься Україна, можна буде ближче до дати вильоту за посиланням.

Діти до 12 років звільнені від проходження тестування. Діти віком від 12 до 18 років повинні будуть проходити тестування згідно із чинним протоколом.

Подорожуючі повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описано в Cyprus Destination Protocol.

Також всі громадяни, що подорожують на Кіпр, не пізніше, ніж за 2 доби перед поїздкою мають заповнити Cyprus Flight Pass на електронній платформі www.cyprusflightpass.gov.cy. У разі відсутності Cyprus Flight Pass на пасажирів буде накладено штраф у розмірі 300 євро.

Вас також можуть зацікавити наступні новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко