Кіпр невдовзі відкриється для українських туристів / фото Марина Григоренко
Кіпр офіційно оголосив про відкриття своїх кордонів для всіх відвідувачів з України починаючи з 1 квітня 2021 року.
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Про це сьогодні повідомила прес-служба представництва Міністерства туризму Кіпру в Україні.
Українські туристи зможуть відпочити на Кіпрі на наступних умовах:
- Всі подорожуючі, що пройшли тестування та мають підтверджену відсутність COVID, і не перебували у тісному контакті з особами з підтвердженим випадком, зможуть потрапити до Кіпру без необхідності відбувати самоізоляцію.
- Кіпр дотримується кольорової системи кодів класифікації країн, відповідно до якої змінюються умови в'їзду для громадян цих країн. Детальніше можна дізнатися за посиланням.
Умови в'їзду туристів на Кіпр за зонами / фото visitcyprus.com
- Інформація щодо розподілу країн на зони оновлюватиметься щотижня. Дізнатися, до якої зони відноситиметься Україна, можна буде ближче до дати вильоту за посиланням.
- Діти до 12 років звільнені від проходження тестування. Діти віком від 12 до 18 років повинні будуть проходити тестування згідно із чинним протоколом.
- Подорожуючі повинні дотримуватися всіх норм та запобіжних заходів, які описано в Cyprus Destination Protocol.
- Також всі громадяни, що подорожують на Кіпр, не пізніше, ніж за 2 доби перед поїздкою мають заповнити Cyprus Flight Pass на електронній платформі www.cyprusflightpass.gov.cy. У разі відсутності Cyprus Flight Pass на пасажирів буде накладено штраф у розмірі 300 євро.
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