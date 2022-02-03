В Анкарі сподіваються, що цього року приймуть ще більше українців.

Минулого року Туреччину відвідало близько 2 млн туристів з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Володимир Зеленський у Києві на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Ми відзначили, що попри всі обмеження через COVID-19 Туреччину відвідала рекордна кількість українських туристів - близько 2 млн за рік", - сказав Зеленський.

За словами президента, він дуже задоволений, що в Україні щороку зростає кількість гостей із Туреччини.

"Це міцні опори для дружби наших народів, яка гарантує майбутнє плідне успішне партнерство і братерство, я можу сказати це щиро, братерство наших держав і ці 30 років, і всі наступні тисячоліття. Тому ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства в Харкові та Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян", - зазначив Зеленський.

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Своєю чергою, Ердоган зауважив, що у галузі туризму між країнами постійно зміцнюється співробітництво.

"Незважаючи на епідемію, минулого року ми прийняли в Туреччині більше 2 млн наших друзів ( з України - УНІАН). Переконаний, і цього року ми поб'ємо рекорд", - додав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, кількість туристів, які в'їхали до України у 2021 році, зросла на 26,3% у порівнянні з 2020 роком, та склала майже 4,3 млн осіб.