Містечко Боза з населенням менш як 8 тисяч осіб вражає красою і затишком.

Мальовничий муніципалітет Боза, розташований на італійському острові Сардинія, визнали найкращою "прихованою перлиною" Європи для відвідування у 2025 році за версією впливового туристичного порталу Europe's Best Destinations.

"Розташоване уздовж річки Темо, Боза є однією з найкращих прихованих перлин у Європі. Він славиться своїми барвистими будинками та середньовічним замком Маласпіна. Прогуляйтеся історичним центром, дослідіть замок і відпочиньте на прилеглому пляжі Боза-Маріна", – зазначили автори рейтингу.

Також експерти закликали обов'язково скуштувати традиційні страви Сардинії, як-от "порседду" (смажене молочне порося) і "сеадас" (сирні пиріжки, политі медом), а також місцеве вино Мальвазія ді Боза.

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Доїхати до Бози можна через аеропорт Альгеро-Фертілія (AHO), розташований приблизно за 1 годину їзди (55 км) шосе SP49 і SP105.

10 найкращих "прихованих перлин" Європи у 2025 році

Боза, острів Сардинія, Італія. Нессо, Італія. Острів Корву, Азари, Португалія. Альбаррасін, Іспанія. Благай на Буні, Боснія і Герцеговина. Рупіт, Іспанія. Острів Халкі, Греція. Тенбі, Уельс, Велика Британія. Сатурнія, Італія. Вік, Ісландія.

Як повідомляв УНІАН, раніше американська мандрівниця Елісон Ван Глад, яка відвідала понад 20 міст в Італії, назвала чотири місця, куди їй хотілося б повернутися в майбутньому, а також два міста, куди вона не хоче їхати повторно.

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