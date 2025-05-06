Мальовничий муніципалітет Боза, розташований на італійському острові Сардинія, визнали найкращою "прихованою перлиною" Європи для відвідування у 2025 році за версією впливового туристичного порталу Europe's Best Destinations.
"Розташоване уздовж річки Темо, Боза є однією з найкращих прихованих перлин у Європі. Він славиться своїми барвистими будинками та середньовічним замком Маласпіна. Прогуляйтеся історичним центром, дослідіть замок і відпочиньте на прилеглому пляжі Боза-Маріна", – зазначили автори рейтингу.
Також експерти закликали обов'язково скуштувати традиційні страви Сардинії, як-от "порседду" (смажене молочне порося) і "сеадас" (сирні пиріжки, политі медом), а також місцеве вино Мальвазія ді Боза.
Доїхати до Бози можна через аеропорт Альгеро-Фертілія (AHO), розташований приблизно за 1 годину їзди (55 км) шосе SP49 і SP105.
10 найкращих "прихованих перлин" Європи у 2025 році
- Боза, острів Сардинія, Італія.
- Нессо, Італія.
- Острів Корву, Азари, Португалія.
- Альбаррасін, Іспанія.
- Благай на Буні, Боснія і Герцеговина.
- Рупіт, Іспанія.
- Острів Халкі, Греція.
- Тенбі, Уельс, Велика Британія.
- Сатурнія, Італія.
- Вік, Ісландія.
Як повідомляв УНІАН, раніше американська мандрівниця Елісон Ван Глад, яка відвідала понад 20 міст в Італії, назвала чотири місця, куди їй хотілося б повернутися в майбутньому, а також два міста, куди вона не хоче їхати повторно.
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