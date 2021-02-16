З 2 млн туристів, що відвідали Одесу, іноземців було лише 13%.

У січні-грудні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року туристичний потік до Одеси скоротився більш як на 30% - до 2 млн осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час брифінгу директора департаменту культури і туризму Одеської міської ради Тетяни Маркової.

За її словами, минулого року місто відвідали трохи більше як 2 млн туристів, з яких 13% - іноземці, решта - громадяни України з інших регіонів.

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Вона зазначила, що туристичний потік скоротився через пандемію COVID-19, у тому числі через те, що з огляду на карантинні обмеження об'єкти з розміщення громадян у певні періоди року не працювали.

Також зазначені обмеження, за словами Маркової, позначилися на туристичному зборі, який у 2020 році становив 7,6 млн грн, тоді як у 2019 році - 11,6 млн грн.

Водночас минулого року в місті було проведено 25 фестивалів.

"Одеса - єдине місто в Україні, який проводив фестивалі", - акцентувала Маркова, додавши, що для туризму 2020-й був складним роком.

Чиновниця також зазначила, що минулого року Одеса була представлена ​​на чотирьох туристичних виставках - в Осло (Норвегія), Нью-Йорку (США), Вільнюсі (Литва) і Тель-Авіві (Ізраїль).

Нагадаємо, у 2018 році у порівнянні з 2017 роком туристичний потік до Одеси збільшився на 28% - до 3,2 млн осіб, а в 2019 році - на 3%, до 3,3 млн осіб.

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Автор: Лариса Козова