Частка туризму в мальтійській економіці становить 27%.

Влада Мальти має намір платити іноземним туристам до 200 євро, якщо ті пробудуть на середземноморському острові не менш як три дні.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міністерство туризму країни.

Читайте також"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків в Івано-Франківську область

Для отримання грошей необхідно забронювати номер безпосередньо через бажаний місцевий готель.

Так, гості п'ятизіркових готелів отримають від мальтійської влади по 100 євро (готель додасть аналогічну суму), постояльці чотиризіркових готелів можуть розраховувати на виплату 150 євро, а тризіркових - 100 євро.

У Міністерстві туризму Мальти очікують зняття більшості карантинних обмежень до 1 червня.

Як випливає з даних Всесвітньої ради з туризму і подорожей, частка туризму в економіці Мальти становить 27%.

Напередодні німецький Інститут імені Роберта Коха виключив Мальту зі списку країн з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Вікторія Токарєва