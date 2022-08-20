У серпні Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі і Москвою відновляться.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський бюджетний перевізник Wizz Air призупинив плани з відновлення польотів зі столиці Росії Москви в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було ухвалено на тлі критики з приводу заяви про відновлення польотів.

У заяві про відстрочку рейсів компанія згадала "обмеження галузевого ланцюжка поставок".

Війна в Україні та позиція Wizz Air:

Компанія Wizz Air, зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки носять ім'я і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%.

27 лютого авіакомпанія призупинила всі рейси з Росії після вторгнення в Україну.

2 квітня Wizz Air скасувала всі авіарейси до Росії на літній сезон.

У серпні Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі та Москвою відновляться з жовтня. Wizz Air також має сертифікати авіакомпаній (AOC) у Великобританії та Угорщині.

Раніше Wizz Air заявляла, що рейс буде виконуватися її підприємством в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.

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