На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський бюджетний перевізник Wizz Air призупинив плани з відновлення польотів зі столиці Росії Москви в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Про це повідомляє Reuters.
Рішення було ухвалено на тлі критики з приводу заяви про відновлення польотів.
У заяві про відстрочку рейсів компанія згадала "обмеження галузевого ланцюжка поставок".
Війна в Україні та позиція Wizz Air:
Компанія Wizz Air, зареєстрована в Лондоні, володіє 49% акцій Wizz Air Abu Dhabi, чиї літаки носять ім'я і бренд європейської авіакомпанії. Суверенний фонд Абу-Дабі ADQ володіє 51%.
27 лютого авіакомпанія призупинила всі рейси з Росії після вторгнення в Україну.
2 квітня Wizz Air скасувала всі авіарейси до Росії на літній сезон.
У серпні Wizz Air заявила, що рейси між Абу-Дабі та Москвою відновляться з жовтня. Wizz Air також має сертифікати авіакомпаній (AOC) у Великобританії та Угорщині.
Раніше Wizz Air заявляла, що рейс буде виконуватися її підприємством в Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об'єднаних Арабських Еміратах і діє відповідно до правил держави Перської затоки.
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