Рейси будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня.

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні маршрути із системи бронювання.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє пресслужба угорського лоукостера.

"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси в/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються із системи бронювання", — заявили в авіакомпанії.

У Wizz Air інформуватимуть пасажирів про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".

Як відомо, раніше угорський лоукостер Wizz Air, який після початку війни в Україні оголосив про припинення рейсів до Росії, знову відкрив продаж квитків з Москви.

Офіційно авіакомпанія Wizz Air оголосила про повне припинення польотів до російських аеропортів 8 березня 2022 року. Рішення прийнято "з експлуатаційних причин".

Після початку російської військової агресії проти України, Євросоюз оголосив про закриття повітряного простору для належних Росії, зареєстрованих в РФ і підконтрольних їй літаків.

Одночасно практично всі європейські авіакомпанії призупинили виконання авіарейсів з Росії в Європу.

Вас також можуть зацікавити новини: