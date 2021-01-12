Продаж квитків доступний поки тільки на швидкісні потяги «Інтерсіті+».

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» в партнерстві з компаніями Visa та Middleware Inc. запустила чат-бот у месенджерах Viber і Telegram із функцією продажу квитків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський на презентації чат-бота в Києві.

Зазначається, що продаж квитків доступний поки тільки на швидкісні потяги «Інтерсіті+».

Зокрема, Перцовський розповів про ключовий функціонал чат-бота на початковому етапі його роботи.

«На старті за допомогою цього бота можна зробити 5-6 основних речей. Перше - дізнатися, куди саме їхати, яка вартість квитка, наявність місць. Для цього є функціонал розкладу руху. Далі - можливість придбання квитків... Якщо у вас щось змінюється в планах, то в боті реалізований функціонал повернення квитків, також повертаються гроші», - сказав він.

Також Перцовський повідомив, що в чат-боті можна буде отримати повідомлення про те, на яку саме платформу приїжджає поїзд, і повідомлення про можливе запізнення поїзда.

Директор філії «Пасажирська компанія» підкреслив, що обидві функції поки доступні тільки щодо Центрального залізничного вокзалу Києва.

Крім цього, користувач чат-бота зможе за його допомогою оцінити саму поїздку через функціонал зворотного зв'язку.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі повідомив, що за допомогою чат-бота також можна буде замовити їжу в поїзд.

В «Укрзалізниці» пообіцяли, що в майбутньому подібні чат-боти будуть доступними в інших месенджерах.

Нові сервіси « Укрзалізниці»

Наприкінці 2020 року «Укрзалізниця» запровадила можливість замовлення бізнес-ланчу у швидкісні поїзди «Інтерсіті+».

Також «Укрзалізниця» розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажів квитків на поїзд функції замовлення їжі.

У грудні «Укрзалізниця» створила спеціальний центр обслуговування клієнтів, які замовляють групові перевезення та інші послуги.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що виконуються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець