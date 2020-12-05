Прибуваючим потрібно мати при собі результати ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом трьох діб до прильоту.

Уряд Киргизстану зняв обмеження на прибуття іноземців авіарейсами, введені через поширення коронавірусу.

Читайте такожТанці, стрільба та верблюди: у Киргизстані проходять етнічні ігри (відео)Також були зняті всі обмеження на прибуття іноземців, запрошених в якості спостерігачів на президентські і парламентські вибори 2021 року.

«З 4 грудня 2020 року іноземні громадяни та особи без громадянства можуть прибувати в Киргизстан регулярними авіасполученнями в установленому законодавством Киргизстану порядку», - сказано на сайті МЗС країни.

Обмеження зняті з пунктів пропуску в аеропортах «Манас», «Ош» і «Іссик-Куль». Прибуваючим потрібно мати при собі результати ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом трьох діб до прильоту.

Якщо термін дії тесту закінчується через тривалість перельоту або затримку рейсу, іноземці повинні пройти його по прибуттю, уточнює МЗС країни.

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Автор: УНІАН