У Британії тисячолітній замок виставили на продаж: скільки за нього просять

Маєток налічує 30 спалень, серед іншого – тенісний корт, теплиця, критий басейн і окремі приміщення для персоналу.

Середньовічний замок Аллінгтон у графстві Кент, де, за переказами, обідали король Англії Генріх VIII та його дружина Анна Болейн, виставили на продаж за 5 млн фунтів стерлінгів (понад 6,6 млн доларів).

Як пише Daily Mail, замок Аллінгтон розташований у місті Мейдстоун і оточений 42 акрами лісу вздовж річки Медвей. Цю споруду згадували ще в "Книзі Страшного суду" 1086 року. Згодом замок переобладнали на розкішну резиденцію. Серед його найвизначніших особливостей – повноцінний рів із водою, арена для цькування ведмедів і майданчик для лицарських турнірів. Також у замку є велична Велика зала, внутрішні дворики та печери під будівлею.

Загалом маєток налічує 30 спалень. Серед інших зручностей – тенісний корт, теплиця, критий басейн і окремі приміщення для персоналу.

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Замок має статус пам’ятки архітектури I категорії. Тут також можна проводити весілля та інші заходи за участю до 150 гостей.

В описі нерухомості, опублікованому агентством Knight Frank, зазначається, що біля замку розташовані сади з декоративними фонтанами та доглянутими клумбами. Поруч простягається квітучий луг, що приваблює комах-запилювачів.

"Історична голуб’ятня, яку вважають однією з найстаріших в Англії, а також боривітри, що гніздяться у вежах замку, додають маєтку особливої привабливості", – йдеться в оголошенні.

Також новий власник зможе відновити продуктивний фруктово-овочевий сад. На території вже ростуть фруктові та горіхові дерева, зокрема кентський фундук, яблуні, груші та сливи.

До 2025 року замок належав серу Роберту Вустеру, фахівцю з опитувань громадської думки, який помер торік. Після його смерті маєток виставили на продаж.

Замок також використовували як знімальний майданчик для кіно й телебачення, зокрема, для серіалу Horrible Histories та фільму The Avengers, повідомляє BBC.

В оголошенні Knight Frank зазначається, що придбання Аллінгтона – рідкісна можливість стати хранителем визначної пам’ятки англійської історії, облаштувати в ній приватну резиденцію або розвинути її комерційний потенціал.

"Замок Аллінгтон може стати як престижним родинним маєтком, так і основою для амбітного проєкту у сфері гостинності. Його наступний власник матиме змогу написати нову сторінку надзвичайної історії цієї споруди", – наголошується в описі.

Маєток також має зручне розташування. Неподалік розташований парк Моут, де можна займатися водними видами спорту та іншими видами активного відпочинку. Поблизу є й спортивні майданчики.

З території замку легко дістатися автомагістралі M20, яка з’єднує Лондон із Дувром і Фолкстоном.

Олі Стрітер, представник підрозділу заміської нерухомості Knight Frank у південно-східній Англії, назвав Аллінгтон рідкісною можливістю стати хранителем визначної частини англійської історії, коріння якої сягає часів укладання "Книги Страшного суду".

За його словами, особливе значення має те, що замок приймав Генріха VIII. Під час своїх візитів король зупинявся в так званій Королівській кімнаті.

Британська нерухомість

Нагадаємо, у Великій Британії виставили на продаж історичну будівлю віком майже 200 років – готичну вежу з терасою на даху та панорамним краєвидом на річку. За об’єкт хочуть близько 415 тис. доларів.

Він розташований на штучно стилізованих під готику міських мурах містечка Росс-он-Вай у графстві Герефордшир. У триповерховій вежі облаштовано затишну спальню та власну терасу на даху, звідки відкривається панорамний огляд на річку Вай.

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