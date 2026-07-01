Північна перлина Австрії заборонила туристам в'їзд на авто до історичного центру міста

Порушникам заборони загрожують чималі штрафи.

Казкове альпійське місто Зальцбург, яке нерідко називають північною перлиною Австрії, заборонило одноденним туристам в’їжджати на автомобілях до історичного центру міста влітку.

Як пише The Guardian, влада міста заявила, що сподівається таким чином скоротити кількість в’їздів транспортних засобів до центру міста на 1000 на день.

Водночас, у рамках кампанії з боротьби з заторами, перехоплювальні парковки пропонують автомобілістам денний квиток, що включає проїзд у місцевому громадському транспорті для п'яти осіб, за 7,50 євро.

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При цьому мер міста Бернхард Ауїнгер запевняє, що від цього нововведення виграють самі туристи.

"Це, безперечно, набагато краще, ніж годинами стояти в заторах. І це також значно полегшує життя людям, які живуть і працюють у Зальцбурзі", – пояснив він.

Водночас історичний центр патрулюватимуть поліцейські, які накладатимуть штрафи у розмірі до 80 євро на водіїв з номерними знаками з-за меж Зальцбурга, які в’їжджають до старого міста в радіусі навколо мосту Staatsbrücke через річку Зальцах.

Винятки будуть надані пасажирам громадського транспорту, транспортним засобам доставки, таксі та орендованим автомобілям, а також інвалідам, гостям готелів із підтвердженням бронювання в обмеженій зоні та німецьким автомобілістам з сусідніх баварських районів Берхтесгаден та Бад-Райхенхаль.

У Зальцбурзі, історичний центр якого є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проживає трохи більше 158 тисяч осіб, але щороку тут зупиняється понад 3 мільйони туристів.

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