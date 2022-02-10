За іронією долі, догадливий мандрівник дістався до дороги не за допомогою рятувальників.

Чоловік, що загубився в шотландському високогір'ї, допоміг рятувальникам знайти себе завдяки слідам на снігу.

Про це повідомляє Mirror.

Минулої неділі через погані погодні умови піший турист, 40-річний чоловік, не зміг дістатися до міста Авімора і потрапив у пастку в горах.

Мобільний телефон не ловив зв'язок, так що мандрівникові довелося шукати інший спосіб повідомити своє місцезнаходження рятувальникам.

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Зниклий чоловік був досить розумний, щоб здогадатися залишити повідомлення на снігу, щоб вони знали, де шукати.

Він витоптав в снігу не тільки своє ім'я, але і стрілки, що вказують напрямок, в якому він йшов.

Це не тільки допомогло рятувальникам у його пошуках, але й дозволило припинити операцію в інших частинах гір.

За іронією долі, догадливий мандрівник дістався до дороги не за допомогою рятувальників. Його підвіз власник гірського магазину.

Повідомляється, що з чоловіком все в порядку, але він виснажений після трьох днів, проведених в горах.

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