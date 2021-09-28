Гравці туристичного ринку впевнені, що кордони між країнами вже не будуть закриватися.

Українські туроператори розповіли, які туристичні напрямки будуть доступні для українських туристів зимового сезону.

Це обговорювалося в рамках нетворкінгу для ключових гравців сфери туризму та представників влади для обговорення основних проблем, з якими стикається туристичний бізнес в період пандемії COVID-19, організованого інформаційним агентством РБК-Україна до Всесвітнього дня туризму.

Зокрема, генеральний директор Coral Travel Тетяна Прокопенко відзначила, що українські туроператори вже адаптувалися працювати в нових туристичних реаліях, а тому мають уявлення, які напрямки пропонуватимуть туристам цієї зими.

"На сьогоднішній день ми плануємо нашу зимову програму. В першу чергу, це гірськолижні напрямки. Це Туреччина, яку ми дуже активно почали розвивати минулого зимового сезону. Тому цього року ми розширюємо нашу політну програму до гірськолижних курортів Туреччини – це Ерджієс и Паландокен. Також буде Андорра, Австрія, Болгарія та Україна", – повідомила Прокопенко.

Читайте такожГірськолижна Туреччина: розсікаючи схилами згаслого вулкану ЕрджіясВодночас, за її словами, для любителів морського відпочинку туроператор готується запропонувати Єгипет, ОАЕ, Мексику, Домінікану, Мальдіви, Танзанію та Сейшели.

"Перераховані мною країни більш-менш прогнозовані. І навіть якщо для в’їзду будуть якісь додаткові умови – тести чи вакцинація, турист буде також готовий. Адже популярні туристичні країни, як, наприклад, Туреччина чи Єгипет, провели масову вакцинацію, там діє чітка програма дотримування правил роботи готелів у часи пандемії, і сертифікати здоров’я мають чітко визначені критерії, які перевіряються. Екзотичні країни в принципі не закривалися, або закривалися лише на досить короткий терміни. Тобто ми не очікуємо якихось значних змін, які могли б призвести до закриття кордонів. Ситуація з захворюваністю на коронавірус у світі наразі не дає якихось сигналів, що так може бути. Для повернення в Україну в нас теж вже є чіткі правила, і це вже не є якимось обмежуючим фактором", – пояснила вона.

У свою чергу співзасновниця Travel Professional Group (TPG) Олена Бойко додала, що до нового туристичного сезону в них з’явиться більше пропозицій щодо зимового відпочинку в Україні, адже в умовах пандемії український туристичний бізнес нарешті знайшов час та можливості для розвитку цього напрямку, поки закордонні подорожі були обмежені.

Також TPG планує працювати з теплими країнами – Єгипет, Туреччина, Занзібар, Домінікана та Мальдіви. З новинок сезону – тури до Кенії.

Водночас, вона констатує, що цього туристичного сезону навряд чи працюватиме механізм раннього бронювання, який в докарантинні часи дозволяв туристам суттєво зекономити на вартості туру. Зараз же клієнти бояться купувати тури дуже завчасно.

"Ми готові до зимового сезону. Нас вже нічого не лякає і ніщо не може зупинити. Ми розуміємо, що кордони закриватися не будуть. Всі інші умови, які є в світі, туристи вже навчилися дуже швидко відслідковувати", – додав директор TEZ TOUR Олександр Новіковський.

За його словами, цього сезону туроператор особливо не планує ризикувати відкривати нові туристичні напрямки, натомість має намір зосередитися на розвитку вже існуючих туристичних продуктів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Мінтуризму Болгарії розповіли, чим збираються заманювати українських туристів взимку.

Автор: Марина Григоренко