На території Болгарії розташовано безліч гірськолижних курортів як для новачків, так і для професіоналів.

Хоча Болгарія в українців асоціюється переважно з літнім морським туризмом, країна готова запропонувати туристам багато інших видів відпочинку.

Про це повідомив радник з торговельно-економічних відносин Посольства Республіки Болгарія Стефан Софронієв під час презентації туристичного потенціалу Болгарії в рамках проекту "Отримай незабутні враження" в Києві 16 вересня.

Зокрема, Болгарія готова запропонувати українським туристам зимовий гірський, цілорічний курортний, культурно-релігійний, кулінарний і винний, екологічний, спортивний та інші види відпочинку.

Так, всього в 10 кілометрах від болгарської столиці Софії розкинувся гірський масив Вітоша з максимальною висотою 2290 метрів, територія якого включає в себе вельми популярний серед туристів національний парк. У зимову пору року тут активно працюють гірськолижні курорти. Загальна протяжність трас тут становить 29 кілометрів, 11 з них – рівнинні. Більше половини трас Вітоша призначені для початківців, інші – для професійних лижників і екстремальних райдерів.

Читайте такожМій перший гірськолижний досвідЩе один варіант для лижного відпочинку в Болгарії – гірський масив Пирин. Це один з найвищих гірських хребтів в Болгарії, він включає в себе 45 вершин висотою 2600 метрів і вище. У верхній частині гори розташований Національний парк Пирин, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Завдяки середземноморському клімату ця місцевість багата рослинністю і тваринами, зокрема, тут знаходиться найстаріше дерево в Болгарії і одне з найстаріших у світі – Сосна Байкушева, чий вік налічує щонайменше 1300 років. Пирин вельми популярний серед альпіністів від професіоналів до початківців. Також тут є можливості для занять гірськолижним спортом, наприклад, курорт Банско, і лікувально-оздоровчого відпочинку на мінеральних джерелах, наприклад, курорт Санданський. Від Софії до Пирину добиратися приблизно 200 кілометрів.

Ще одна цікава цілорічна локація – гірський масив Рила. Тут розташований найбільший національний парк країни, а також найвища гора Болгарії (а також всього Балканського півострова і всієї Східної Європи) – гора Мусала висотою 2925 метрів. У Рилі добре розвинені альпінізм і гірськолижний спорт, а також розташовані кілька великих курортів з мінеральними джерелами. Найвідоміші локації тут – Боровець, Мальовіца, Паничиште, Семково і Пампорово. Крім того, в південно-західній частині масиву знаходиться заснований в X столітті Рильський монастир, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відстань від Софії до Рили становить трохи менше 100 кілометрів.

Крім того, гірськолижний Зимовий відпочинок в Болгарії можна відшукати в Чепеларі, Стара-Планіна (вона ж Балканські гори), Ком-Берковіце і Узані.

Як повідомляв УНІАН, з 29 грудня український лоукостер SkyUp Airlines почне літати в болгарську Софію, звідки можна буде відправитися на курорти Банско, Боровець або Пампорово.

На даний момент вільно в'їжджати в Болгарію можуть вакциновані українці, а також ті, хто перехворів на коронавірус, або ж надав негативний результат тесту на COVID-19.

Автор: Марина Григоренко