Wizz Air здійснює рейси з п'яти міст України: Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса та Харків.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив знижки 20% на обрані рейси при бронюванні авіаквитків протягом 17 листопада 2021 року.

Як повідомляє авіакомпанія у своїх соцмережах, акція діє лише один день з 00:00 до 23:59 за центральноєвропейським часом (CET) (-1 година порівняно з Києвом).

Період подорожі обмежений: її потрібно здійснити до 26 березня 2021 року. Акційна ціна застосовується тільки до бронювань через веб-сайт wizzair.com або Мобільний додаток WIZZ.

Зазначимо, Wizz Air здійснює рейси в різні міста Європи, а також ОАЕ з п'яти міст України: Київ, Запоріжжя, Львів, Одеса та Харків.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacПри цьому слід врахувати, що 9 листопада 2021 року Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку", рекомендувавши країнам ЄС тимчасово заборонити туристичні поїздки мандрівникам з нашої країни. Однак країни Європи можуть самостійно вирішувати, чи зберігати можливість подорожей для туристів з України. Чимало країн саме так і зробили. У більшість з них літає Wizz Air.

Як раніше повідомляв УНІАН, вже з грудня 2021 року Wizz Air відкриє 26 нових рейсів з України.

Автор: Марина Григоренко