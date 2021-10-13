Українські мандрівники вже з грудня зможуть скористатися новими авіарейсами. Популярний лоукостер поповнить маршрутну мережу новими напрямками з Києва, Одеси, Львова та Харкова.
Про це повідомив президент Wizz Air Роберт Кері в ході прес-конференції в Києві, передає AviaNews.
Лоукостер планує збільшити базу в Україні на сім літаків, а також збільшить число рейсів.
Крім того, компанія відкриє нові напрямки - 12 з Києва, дев'ять зі Львова, три з Одеси та два з Харкова. Таким чином, українці зможуть напряму полетіти до Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів.
Читайте такожУ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівНові маршрути з Києва
- Париж (Бове) з 17 грудня;
- Ейндховен з 18 грудня;
- Брюссель (Шарлеруа) з 19 грудня;
- Барселона з 27 березня;
- Малага з 2 травня;
- Мадрид з 3 травня;
- Ніцца з 3 травня;
- Порто з 1 липня;
- Аліканте з 2 липня;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург з 1 серпня;
- Пальма-де-Майорка з 1 серпня;
- Ханья з 2 серпня.
Нові маршрути зі Львова
- Мадрид з 27 березня;
- Ейндховен з 27 березня;
- Париж Бове з 28 березня;
- Барселона з 28 березня;
- Брюссель (Шарлеруа) з 1 червня;
- Тревізо з 2 червня;
- Салоніки з 2 червня;
- Афіни з 4 червня.
Нові маршрути з Одеси
- Лондон (Лутон) з 27 березня;
- Пардубіце з 2 липня;
- Афіни з 2 липня.
Нові маршрути з Харкова
- Салоніки з 29 березня
- Пардубіце з 2 червня
Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити число рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.