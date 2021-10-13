Компанія закупить сім нових літаків.

Українські мандрівники вже з грудня зможуть скористатися новими авіарейсами. Популярний лоукостер поповнить маршрутну мережу новими напрямками з Києва, Одеси, Львова та Харкова.

Про це повідомив президент Wizz Air Роберт Кері в ході прес-конференції в Києві, передає AviaNews.

Лоукостер планує збільшити базу в Україні на сім літаків, а також збільшить число рейсів.

Крім того, компанія відкриє нові напрямки - 12 з Києва, дев'ять зі Львова, три з Одеси та два з Харкова. Таким чином, українці зможуть напряму полетіти до Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів.

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Париж (Бове) з 17 грудня;

Ейндховен з 18 грудня;

Брюссель (Шарлеруа) з 19 грудня;

Барселона з 27 березня;

Малага з 2 травня;

Мадрид з 3 травня;

Ніцца з 3 травня;

Порто з 1 липня;

Аліканте з 2 липня;

Базель-Мюлуз-Фрайбург з 1 серпня;

Пальма-де-Майорка з 1 серпня;

Ханья з 2 серпня.

Нові маршрути зі Львова

Мадрид з 27 березня;

Ейндховен з 27 березня;

Париж Бове з 28 березня;

Барселона з 28 березня;

Брюссель (Шарлеруа) з 1 червня;

Тревізо з 2 червня;

Салоніки з 2 червня;

Афіни з 4 червня.

Нові маршрути з Одеси

Лондон (Лутон) з 27 березня;

Пардубіце з 2 липня;

Афіни з 2 липня.

Нові маршрути з Харкова

Салоніки з 29 березня

Пардубіце з 2 червня

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити число рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.

Автор: Анастасія Горбачова