Wizz Air запустить з України 26 нових рейсів /фото REUTERS

Українські мандрівники вже з грудня зможуть скористатися новими авіарейсами. Популярний лоукостер поповнить маршрутну мережу новими напрямками з Києва, Одеси, Львова та Харкова.

Про це повідомив президент Wizz Air Роберт Кері в ході прес-конференції в Києві, передає AviaNews.

Лоукостер планує збільшити базу в Україні на сім літаків, а також збільшить число рейсів.

Крім того, компанія відкриє нові напрямки - 12 з Києва, дев'ять зі Львова, три з Одеси та два з Харкова. Таким чином, українці зможуть напряму полетіти до Іспанії, Франції, Бельгії та Нідерландів.

Читайте такожУ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівНові маршрути з Києва

  • Париж (Бове) з 17 грудня;
  • Ейндховен з 18 грудня;
  • Брюссель (Шарлеруа) з 19 грудня;
  • Барселона з 27 березня;
  • Малага з 2 травня;
  • Мадрид з 3 травня;
  • Ніцца з 3 травня;
  • Порто з 1 липня;
  • Аліканте з 2 липня;
  • Базель-Мюлуз-Фрайбург з 1 серпня;
  • Пальма-де-Майорка з 1 серпня;
  • Ханья з 2 серпня.

Нові маршрути зі Львова

  • Мадрид з 27 березня;
  • Ейндховен з 27 березня;
  • Париж Бове з 28 березня;
  • Барселона з 28 березня;
  • Брюссель (Шарлеруа) з 1 червня;
  • Тревізо з 2 червня;
  • Салоніки з 2 червня;
  • Афіни з 4 червня.

Нові маршрути з Одеси

  • Лондон (Лутон) з 27 березня;
  • Пардубіце з 2 липня;
  • Афіни з 2 липня.

Нові маршрути з Харкова

  • Салоніки з 29 березня
  • Пардубіце з 2 червня

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз підписали угоду про Спільний авіаційний простір. Документ дозволить збільшити число рейсів з і в Україну, а також здешевить квитки на літаки.

Автор: Анастасія Горбачова