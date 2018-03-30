У Бельгії пройшов фестиваль неймовірних шоколадних скульптур до Великодня (фоторепортаж)

Цього року темою фестивалю стали "Джунглі", тож відвідувачі мали змогу побачити чимало тварин з шоколаду у натуральну величину.

У бельгійському містечку Дюрбюї добігає кінця фестиваль шоколадних скульптур ChocoPalace, влаштований до великодніх свят.

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Цього року темою фестивалю стали "Джунглі", тож відвідувачі мали змогу побачити неймовірні шоколадні фігури в натуральну величину у вигляді різних тварин та птахів - слона, горилу, лева, коалу, зайчиків, орла, фламінго, крокодила та інших.

Фестиваль шоколадної скульпутри стартував у місті Дюрбюї у лютому, а завершиться одразу після святкування Великодня за західним обрядом - 2 квітня.

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