У Бельгії пройшов фестиваль неймовірних шоколадних скульптур до Великодня (фоторепортаж)

13:23, 30 березня 2018
Фотозвіти
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Цього року темою фестивалю стали "Джунглі", тож відвідувачі мали змогу побачити неймовірні шоколадні фігури в натуральну величину у вигляді різних тварин та птахів - слона, горилу, лева, коалу, зайчиків, орла, фламінго, крокодила та інших.

Фестиваль шоколадної скульпутри стартував у місті Дюрбюї у лютому, а завершиться одразу після святкування Великодня за західним обрядом - 2 квітня.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, куди в Україні можна поїхати у пошуках великодніх традицій. 

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Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #фоторепортаж#фестиваль#тварини#скульптура#Бельгія#Великдень#шоколад