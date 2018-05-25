Вулички Вільнюса пропонують туристам відпочинок на будь-який смак (фоторепортаж)

У теплу пору року литовська столиця виглядає особливо чарівно, і туристи з України залюбки сюди їздять.

Литовська столиця по праву є одним з найпопулярніших напрямків серед українських туристів.

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Адже, по-перше, Литва є доволі дружньою до України державою, тож місцеві завжді раді гостинно прийняти українських гостей.

По-друге, дістатися туди доволі швидко, зручно та порівняно дешево. Так, квиток від Wizz Air з Києва до Вільнюса обійдеться в середньому у 2 тис. грн в один бік, однак на деякі дати можна "спіймати" і квитки до 1 тис. грн, тоді як квиток на автобус від тих же Ecolines обійдеться у 1400 грн (в дорозі трохи більше 12 годин).

Тож з приходом теплої пори року, коли місто виглядає особливо чарівним, сюди легко організувати подорож на уік-енд.

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