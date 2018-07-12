Стародавні мурали гробниць Когурьо: всередині найпершого об'єкту спадщини ЮНЕСКО в КНДР (фоторепортаж)

Комплекс гробниц часів колись могутньої ранньофеодальної держави Когурьо потрапив до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2004 році і став першим на території цієї закритої держави.

Комплекс гробниць Когурьо у Північній Кореї та Китаї відомий серед іншого своїми настінними розписами. Свіжі знімки, надані північно-корейським державним інформаційним агентством KCNA 10 липня 2018 року, були опубліковані фотосервісом Reuters.

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Комплекс складається з 63 індивідуальних гробниць, які залишилися з часів ранньофеодальної держави Когурьо, розташованих в північно-корейських містах Пхеньян та Нампхо.

У період між V і VII століттями держава Когурьо була однією з найсильніших на північному сході Китаю і на Корейському півострові, однак нині гробниці - це практично все, що залишилося від культури Когурьо. Усього є понад 10 000 гробниць Когурьо, але лише близько дев'яноста з них, розкопаних на нині на території Китаю та Кореї, мають настінні розписи. Більшість з них входять до складу Комплексу гробниць Когурьо, внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

До речі, у липні 2004 року комплекс став першим об'єктом на території КНДР, що потрапив до списку ЮНЕСКО. Загалом же на території КНДР нині розташовані два об'єкти, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - у 2013 році туди такою потрапили історичні пам'ятки та місця Кесона.

Як повідомляв УНІАН, минулого року влада Північної Кореї вирішила зайнятися розвитком туризму, заявивши про намір прийняти в 2017 році 1 млн туристів, а в 2020-му - 2 млн.