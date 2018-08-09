Пекельна спека в Європі змусила туристів купатися в фонтанах та залишитися без деяких розваг (фоторепортаж)

Туристи, яким "пощастило" потрапити до Європи у спеку, вимушені охолоджуватися як можуть.

Пекельна спека, яка ще з липня тримається у Європі, дещо попсувала відпочинок місцевим та туристам, змусивши їх купатися у фонтанах та сидіти на пляжах під парасольками.

Зокрема, відпочивальники у центрі Парижа купаються прямо у фонтанах на фоні Ейфелевої башти, тоді як туристи на Лазурному узбережжі Франції вимушені цілими днями сидіти на пляжах під парасольками та охолоджуватися усіма доступними засобами.

До речі, не відмовляються від купання у фонтанах і кияни.

Тим часом у австрійському Відні люди залюбки купаються у величезному плавучому басейні посеред напіввисухлої міської річки.

Водночас у деяких містах через сильну спеку повисихали річки та водойми, тож про типовий туристичний відпочинок, як-то катання на човнах чи катамаранах, там вже мова не йде.

Крім того, посуха позбавила туристів деяких мальовничих краєвидів, тож не всі зможуть привезти з поїздки красиві фото на тлі місцевих водних цікавинок.

Не менше за людей від спеки страждають і тварини. Приміром, у Лондоні лебеді вимушені плавати у напіввисохлому ставки посеред водорестей.

До речі, у німецькому Гамбурзі через сильну спеку на початку серпня вирішили переселити до зимового вольєру знаменитих альстерських лебедів, які зазвичай приваблюють чимало туристів.