Пекельна спека в Європі змусила туристів купатися в фонтанах та залишитися без деяких розваг (фоторепортаж)

18:25, 09 серпня 2018
Фотозвіти
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Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Франція
Франція /  © REUTERS
Чехія
Чехія /  © REUTERS
Чехія
Чехія /  © REUTERS
Київ
Київ /  © REUTERS
Київ
Київ /  © REUTERS
Київ
Київ /  © REUTERS
Київ
Київ /  © REUTERS
Австрія
Австрія /  © REUTERS
Австрія
Австрія /  © REUTERS
Австрія
Австрія /  © REUTERS
Австрія
Австрія /  © REUTERS
Австрія
Австрія /  © REUTERS
Великобританія
Великобританія /  © REUTERS
Німеччина
Німеччина /  © REUTERS
Німеччина
Німеччина /  © REUTERS
Німеччина
Німеччина /  © REUTERS
Німеччина
Німеччина /  © REUTERS
Німеччина
Німеччина /  © REUTERS
Швейцарія
Швейцарія /  © REUTERS
Швейцарія
Швейцарія /  © REUTERS

Пекельна спека, яка ще з липня тримається у Європі, дещо попсувала відпочинок місцевим та туристам, змусивши їх купатися у фонтанах та сидіти на пляжах під парасольками.

Дуже спекотний відпочинок на пляжах Франції / Фото REUTERS

Зокрема, відпочивальники у центрі Парижа купаються прямо у фонтанах на фоні Ейфелевої башти, тоді як туристи на Лазурному узбережжі Франції вимушені цілими днями сидіти на пляжах під парасольками та охолоджуватися усіма доступними засобами.

До речі, не відмовляються від купання у фонтанах і кияни.

Фонтан на Майдані Незалежності у Києві / Фото REUTERS

Тим часом у австрійському Відні люди залюбки купаються у величезному плавучому басейні посеред напіввисухлої міської річки.

Віденський плавучий басейн / Фото REUTERS

Водночас у деяких містах через сильну спеку повисихали річки та водойми, тож про типовий туристичний відпочинок, як-то катання на човнах чи катамаранах, там вже мова не йде.

У Німеччині туристи залишилися без катання на човниках / Фото REUTERS

Крім того, посуха позбавила туристів деяких мальовничих краєвидів, тож не всі зможуть привезти з поїздки красиві фото на тлі місцевих водних цікавинок.

Мальовничі альпійські краєвиди в Швейцарії безнадійно зіпсовані посухою / Фото REUTERS

Не менше за людей від спеки страждають і тварини. Приміром, у Лондоні лебеді вимушені плавати у напіввисохлому ставки посеред водорестей.

Лондонські лебеді теж потерпають / Фото REUTERS

До речі, у німецькому Гамбурзі через сильну спеку на початку серпня вирішили переселити до зимового вольєру знаменитих альстерських лебедів, які зазвичай приваблюють чимало туристів.

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Теги: #Європа#туристи#відпочинок#спека#посуха