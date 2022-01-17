Щорічно 16 січня сотні вершників на конях перестрибують через багаття, вірячи, що таким чином захищають їх від травм і хвороб.

В іспанському селищі Сан-Бартоломе-де-Пінарес вперше з початку пандемії коронавірусу пройшов традиційний фестиваль Las Luminarias, який ще називають "вогняним".

Щорічно 16 січня до Дня святого Антонія, якого вважають покровителем тварин, сотні вершників верхи на конях перестрибують через багаття. Іспанці вірять, що цей ритуал очищає тварин від злих духів і захищає їх від хвороб і травм протягом усього наступного року.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цього року в церемонії, яку проводять вже понад 300 років, взяли участь близько сотні вершників.

Зазначимо, що на адресу фестивалю неодноразово лунала критика від захисників тварин, які вважають, що заради розваги коней наражають на небезпеку. Втім, організатори фестивалю запевняють, що опіки тварини не отримують, адже господарі ретельно ховають їхні хвости і гриви.

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При цьому на фестиваль щорічно з'їжджаються туристи з багатьох країн світу, адже видовище це доволі красиве.

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