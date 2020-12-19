Сьогодні, в день Святого Миколая, у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці України.
Читайте такожЯк прикрасити ялинку до Нового року 2021 - красиві ідеї на рік БикаПро це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.
За традицією мер засвітив вогні ялинки.
«Головна ялинка цього року - штучна, заввишки понад 30 метрів. Її підсвічують 10 кілометрів гірлянд та прикрашають 1 500 іграшок - білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки», - зазначив Кличко.
У зв'язку з карантинними обмеженнями цьогоріч офіційне засвічення головної ялинки відбулося без концерту. Однак на Софійській площі зібралось багато людей.
Кличко у своїй промові привітав усіх з прийдешніми новорічними і різдвяними святами.
Урочисте відкриття ялинки
- У Києві запалили головну ялинку країни. На головній ялинці після урочистого відкриття загорілися декорації.
- Зокрема, одразу після святкового запалення головної ялинки люди почали запускати феєрверки. У зв'язку з цим, загорівся, за однією інформацією, дощик на ялинці, а потім перестала світитися частина гірлянд, котрі йшли до ялинки.
- За іншою інформацією, вогонь охопив прикрасу на конструкції просто біля ялинки.
- У зв'язку з карантином урочистості проходили без традиційного параду та концерту.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.