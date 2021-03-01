Оранжерея при ботсаді відома своєю унікальною тропічною колекцією, проте потрапити туди - справжній квест.

Минулого тижня ми так надихнулися походом в оранжерею у Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України, що вирішили продовжити знайомство з оранжереями Києва.

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На черзі опинився Ботанічний сад імені акадиміка Олександра Фоміна біля станції метро Університет, що є одним з найстаріших ботанічних садів Києва та України. Однак якщо із заходом на основну територію ботсаду проблем немає - вхід туди безкоштовний, то візит в його оранжерею виявився справжнім квестом. Часом здається, що там зробили все, щоб кияни та гості столиці не дісталися до оранжереї.

Справа в тому, що тутешня оранжерея відноситься до наукової частини ботсаду, закритої для вільного відвідування. Однак туди можна зайти в складі екскурсії.

Як потрапити в оранжерею ботсаду Фоміна

Вхід в оранжерею ботсаду Фоміна знаходиться не всередині ботсаду, а зовні - трохи далі від основного входу, з боку вулиці С. Петлюри, 1. Саме біля цього входу потрібно збиратися всім бажаючим потрапити на екскурсію.

Планові екскурсії в ботсад проводяться з середи по неділю об 11:00, 13:00 і 15:00, понеділок-вівторок - санітарні дні. Попередньо записують на такі екскурсії тільки групи від 5 осіб, інші потрапляють в порядку живої черги. Вартість такої екскурсії - 52 гривні з кожного дорослого і по 26 гривень з дитини.

Однак тут є пару нюансів. По-перше, підходити до входу краще приблизно за півгодини до початку екскурсії - у зв'язку з пандемією коронавірусу в групу набирають не більше 10 осіб. По-друге, навіть якщо ви будете в черзі першим, це ще не гарантує, що ви потрапите в оранжерею - якщо на цей час вже буде замовлена організована екскурсія, вас вже не пустять, якщо кількість відвідувачів буде перевищувати 10 осіб. На жаль, передбачити цей момент дуже складно, враховуючи, що телефон оранжереї для довідок працює тільки по будніх днях.

При цьому з адміністрацією ботсаду можна домовитися з приводу приватної екскурсії. Якщо ваша група до 5 осіб - така екскурсія обійдеться вам в 260 гривень, якщо ж вас більше 5 - то по 52 гривні з кожного дорослого і по 26 гривень з дитини. Також в докарантинні часи екскурсії в ботсад проводили приватні екскурсійні бюро Києва, проте зараз ботсад займається екскурсіями сам.

У оранжереї ботсаду Фоміна є кілька тематичних екскурсій. Основна - по тропіках і субтропіках, на неї ведуть планові групи за замовчуванням. Варто відзначити, що ця колекція дійсно заслуговує на увагу - вона одна з найбагатших в Україні. Тут є рослини, зокрема, пальмові, яким по 150-200 років. А деякі з них, як, наприклад, слонова пальма, в дикій природі, на жаль, не збереглися, тому побачити їх можна тільки в природних заповідниках і ботсадах.

Також можна відвідати екскурсію в павільйон з кактусами і сукулентами, яку найкраще відвідувати з квітня, а також в сезонний павільйон з водними рослинами - він відкривається приблизно з травня. Щоб відвідати ці дві екскурсії, потрібно домовлятися з адміністрацією заздалегідь.

Більше довідкової інформації можна дізнатися за посиланням.

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Автор: Марина Григоренко