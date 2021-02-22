Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка може похвалитися чималою колекцією орхідей.

Днями ми писали про сезон цвітіння азалій в оранжереї в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України. Однак азалії - далеко не єдині тутешні "жителі", гідний увагу. Місцевий орхідаріум теж вміє дивувати.

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Як розповідається на сайті ботсаду, це єдина подібна експозиція в Україні. Загальна плошадь орхідаріуму становить 123,5 квадратних метрів, і там представлені орхідеї з Південно-Східної Азії, Південної та Центральної Америки, Африки та Австралії.

Всього в експозиції представлено близько 80 видів і сортів орхідей. Найбільшою кількістю видів представлені орхідеї Dendrobіum (15 видів), Oncіdіum (5 видів), Calogyne (5 видів).

Зазвичай одночасно в квітучому стані знаходиться 15-20 видів орхідей протягом року, однак час масового цвітіння припадає на жовтень-листопад. Втім, навіть в попередні вихідні в орхідаріумі ботсаду Гришка можна уло побачити чимало квітучих рослин.

Години роботи оранжереї в ботсаду Києва

У зимовий період Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка працює на вхід з 8:00 до настання сутінків. Вартість вхідного квитка - 50 гривень для дорослих, 20 гривень для школярів і безкоштовно для дошкільнят, пенсіонерів та пільгових категорій громадян. Також можна купити місячний абонемент за 500 гривень, який надає право безлімітного відвідування ботсаду одним дорослим разом з однією дитиною у віці до 7 років.

Оранжерея на території ботсаду відкрита для відвідування тільки в середу-п'ятницю з 10:00 до 15:00 і в суботу-неділю з 11:00 до 16:00. Вартість вхідного квитка - 20 гривень для всіх категорій відвідувачів.

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Автор: Марина Григоренко