Не так давно озеро Дойран було на межі висихання, але його вдалося відновити.

Далматські пелікани, які є найбільшим представником цього сімейства птахів, традиційно взимку облюбували мальовниче озеро Дойран в Північній Македонії.

Свіжі фото цієї неймовірної локації опублікував фотосервіс Reuters.

Озеро Дойран: цікаві факти

Дойранське озеро, або ж озеро Дойран, розташоване на кордоні Північної Македонії та Греції. Це третє за величиною озеро в Північній Македонії.

На озері з боку Північної Македонії розташовані села Стар-Дойран, Нов-Дойран, Стрітеново і Ніколікь, а з грецької сторони – село Дойрані.

Колись озеро було на межі повного висихання. Через надмірне використання води озера в сільськогосподарських цілях вода в Дойрані майже вичерпалася, але катастрофи вдалося уникнути після того, як обидві країни вжили заходів з поповнення і підтримки рівня води. Часті й рясні опади в наступні роки допомогли відновити рівень води в озері.

Македонська (західна) частина озера була оголошена міжнародною організацією BirdLife International Важливою зоною проживання птахів (IBA), оскільки вона підтримує популяції залізистих качок, далматинських пеліканів і карликових бакланів. Зараз озеро є природним заповідником, який приваблює різні види птахів в зимовий період через відносно теплий клімат і велику кількість риби – всього тут мешкає 16 видів риб.

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