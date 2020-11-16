У Києві вже кілька років триває реконструкція Андріївської церкви - одного з найкрасивіших храмів столиці.
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Роботи ланували завершити у 2020 році. Однак чи встигнуть вчасно - поки невідомо.
Наразі Андріївська церква закрита для відвідувачів, туристам доступний лише оглядовий майданчик навколо будівлі. Відкриті богослужіння в церкві наразі також не проводяться. Тож сьогодні прогулятися церквою можна тільки віртуально.
Цікаві факти про Андріївську церкву у Києві
- Андріївська церква - православна церква на честь Святого Андрія Первозванного у стилі бароко, пам'ятка архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення у Києві. Споруджена за проектом видатного архітектора Бартоломео Растреллі (також автора Маріїнського палацу у Києві). Входить до складу Національного заповідника «Софія Київська», повідомляє Wikipedia.
- Вже у 1215 році на місці сучасної Андріївської церкви була побудована Хрестовоздвиженська церква, яка проіснувала до початку XVII ст. Згодом на її місці була споруджена дерев'яна церква, що згоріла під час пожежі в кінці XVII ст. Андріївська церква у нинішньому вигляді була збудована у 1747-1762 роках.
- Андріївська церква розташована на крутому правому березі Дніпра, на Андріївській горі. Вниз від неї йде Андріївський узвіз, який з'єднує верхнє місто з нижнім.
- За легендою, на Андріївській церкві немає дзвіниці, бо храм побудований над підземною річкою. Вібрації від дзвонів могли б зруйнувати фундамент, а вода б залила Поділ.
- Восени 2018 року Андріївська церква була передана у безоплатне користування Вселенському патріархату (Константинополь).
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