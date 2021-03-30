Втримати американців вдома, коли у Вашингтоні розквітли сакури, виявилося майже нездійсненою місією.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, цього року щорічний фестиваль вишневого цвіту, який традиційно збирав у Вашингтоні понад півтора мільйони відвідувачів, організатори намагалися перенести в онлайн. Людей закликали залишатися вдома і дивитися на квіти через веб-камери.
Але коли цвітіння досягло свого піку, жива природа перемогла Інтернет. Тим паче, що останні дні березня в США видалися такими теплими і сонячними, що знамениті вашингтонські сакури розцвіли на тиждень раніше, ніж прогнозували біологи.
Тож місцеві та туристи побігли швидко дивитися на красу, що минає. Місева влада навіть попередила: якщо відвідувачів буде забагато, можуть обмежити доступ до парку Західний Потомак, де найбільше сакур. Адже вже зараз там натовпи людей - усі виходять прогулянки, фотосесії та пікніки під деревами.
Водночас місцеві жителі відзначають, що порівняно з попередніми роками - в парку мало людей, і це їх дуже тішить, адже можна спокійно прогулятися. Ще більше відсутності такої великої кількості людей радіють лісники, які зауважують, що деревам зараз наноситься набагато менше шкоди.
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