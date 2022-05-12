Крім того, з 12 травня для відвідувачів нарешті відкривається оранжерея на ВДНГ.

Національний комплекс "Експоцентр України" у Києві поступово відновлює роботу та радує відвідувачів весняним квітом.

Зокрема, зараз там на повну квітнуть яблуневі сади. Жителі міста приходять помилуватися красою та зробити побільше фото.

Крім того, з 12 травня для відвідувачів нарешті відкривається оранжерея на ВДНГ, працівники якої не припиняли догляд за рослинами навіть попри війну.

Локація працюватиме щодня з 12:00 до 18:00, але зала з баром поки що буде недоступною. Вартість квитків: 80 грн звичайний і 60 грн – пільговий (при пред’явленні оригіналу посвідчення). Розрахунок наразі лише безготівковий. Усі зібрані кошти ідуть на утримання та реконструкцію оранжереї.

Також на ВДНГ вже працюють кав'ярні, точки стріт-фуду та гриль-ресторани, велопрокат, парк гойдалок, Urban Park, яблуневий сад та квіткарня/кав'ярня.

Як повідомляв УНІАН, також з 12 травня відновлює роботу Київський зоопарк, поки що він працюватиме в режимі парку: для відвідувачів зробили доступними для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Крім того, через війну звіринець поповнився новими мешканцями.

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