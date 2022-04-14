Незважаючи на війну, на київському ВДНГ не забувають стежити за місцевою оранжереєю.
Як оранжерея зустрічає весну під час війни, розповіли на сторінці ВДНГ у Facebook.
"Передаємо вітання з оранжереї ВДНГ. Тут продовжують жити четверо котиків, яких регулярно годують наші співробітники. Цвітуть цитрусові. Аромат – просто неймовірний. Якщо бували тут минулого року – знаєте, що забути його неможливо", – йдеться в повідомленні.
При цьому в адміністрації ВДНГ розповіли, що в оранжереї вперше за 7-10 років зацвіла хурма, вчора співробітники запилювали її квіточки.
Як раніше повідомляв УНІАН, дві третини жителів Києва, які виїхали після початку повномасштабної війни з Росією, вже повернулися до міста.
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