У Вінниці діє виставка «Міста Вінниччини: спільний простір і спільна спадщина»

В приміщенні Вінницької торгово-промисловій палатіи 3 жовтня розпочала роботу дводенна виставка «Міста Вінниччини: спільний простір і спільна спадщина». Виставка присвячена Всесвітньому Дню Архітектури.

Увазі відвідувачів пропонується фото сучасних будівель, що з’явилися у районних центрах Вінницької області та м.Вінниці, відреставрованих культурних та історичних пам’яток і проекти майбутніх архітектурних творінь.

Організаторами спільно з Експоцентром вінницької торгово-промислової палати виступили головний архітектор області Сергій Царенко, голова постійної комісії Вінницької обласної ради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів і благоустрою територій Микола Андрусишин та голова постійної комісії з питань будівництва Вінницької обласної Ради Тимофій Гіренко.

Як, стало відомо зі слів організаторів, виставка була більше розрахована на архітекторів, щоб вони мали можливість оцінити свої роботи у порівнянні з іншими, і це могло б їх надихнути на нові творіння. Проте приємним здивуванням стало зацікавлення виставкою значною кількістю вінничан, що не мають прямого відношення до архітектури.

