Загубила паспорт і залишилась без житла

За вчинення шахрайських дій, перебуває у розшуку 47-річна жителька міста Вінниці громадянка N, яка заволодівши паспортом іншої громадянки, підробила цей документ і фактично стала власницею квартири господарки пашпорта.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, зловмисниця, яка безпосередньо підробляла паспорт, за іронією долі, мала таке ж саме прізвище, як і господарка втраченого документу. Жінки виявилися однофамільцями, лише ім’я мали різні. Це зіграло важливу роль у наступному протизаконному кроці шахрайок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, жінки приїхали до приватного нотаріуса, представилися матір’ю та дочкою, надали йому підроблений паспорт, а неправдиві відомості та склали довіреність, за якою матір уповноважує свою доньку розпоряджатися половиною своєї квартири у місті Вінниці, яка належить їй на праві права приватної власності. Потім нотаріус, який нічого не знав про злочинні наміри жінок, оформив довіреність про передачу права розпорядження частиною квартири дочкою від її матері.

Не гаючи часу, зловмисниці швидко знайшли покупця на квартиру, яку отримали злочинним шляхом, та уклали з ним договір купівлі-продажу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України - «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”. Отже, зловмисницям загрожує позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років.

Це непоодинокі випадки шахрайських витівок. Відомі і інші, коли чужі папери стають знахідкою для шахраїв. Тому наголошуємо бути завжди уважними і не губити своїх документів та речей.