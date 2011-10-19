Хвороба лідерів завадила вінницьким бадмінтоністам

Командний чемпіонат України з бадмінтону серед юнаків і дівчат не старше 1999 р.н., який фінішував 16 жовтня у вінницькому спорткомплексі «Здоров’я», завершився перемогою збірної Миколаєва. До трійки призерів також увійшли команди Дніпропетровська і Харкова. Дві збірні господарів майданчику розташувались далеко за межею призерів – 9-е і 13-е місця. Загалом на турнірі змагалися 19 команд з 8 областей України. В кожному матчі відбувалось по 5 поєдинків: юнаків, дівчат та усіх трьох можливих видів пар.

– Результат вінницьких команд міг бути значно кращим, – сказала тренер з бадмінтону Вінницької обласної ДЮСШ «Спартак» № 1 Катерина Мухіна. – Завадила хвороба одразу чотирьох наших провідних учасників, які так і не змогли вийти на майданчик.