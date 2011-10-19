У Вінниці змагалися ріелтери

09:28, 19 жовтня 2011
Вінниця
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В інтелектуальному поєдинку зійшлися 8 агентств нерухомості

Третій рік поспіль у арт-галереї Інтер–Шик вінницькі маклери влаштовують інтелектуальні бої. У місті близько 30-ти агентств нерухомості. За звання кращого змагалися вісім. 
- Перемогу здобуло  агентство нерухомості «121 RIEL ESTEIT» ( капітан команди Наталя Кристенчук), - повідомила організатор «Брейн-ринга» Людмила Мкртичева. - Її команда, по суті,  підтвердила звання лідера, оскільки на минулорічному турнірі також виборола першість.

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