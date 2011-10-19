Молоді юристи Вінниччини об’єдналися

В області створено нову громадську організацію «Фундація правознавців Вінниччини». Очолила її консультант юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради Валерія Ліханова.

– Ми хочемо об’єднати та підтримати молодих юристів, – зазначила Валерія Ліханова. - Звичайно, їхнє найперше завдання – служити Закону, але вони мають також і право на самореалізацію у громадській та професійній сферах, на реалізацію своїх соціальних, творчих інтересів. У колі однодумців зробити це буде значно легше.

«Фундація правознавців Вінниччини» планує охопити своєю діяльністю всю територію Вінницької області. Особливу увагу приділятимуть студентам юридичних факультетів, організовуватимуть для них круглі столи, семінари, тренінги.