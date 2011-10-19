Вінницькі школи не хочуть вмикати тепло

В суботу на Вінниччині стартував опалювальний сезон. За два дні вдалося підключити до телпопостачання 77% запланованих об’єктів бюджетної сфери. До кінця тижня область хоче досягти 100%-го показника.

Про це повідомив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Роман Аксельрод.

Що стосується опалення житлового сектору, то в домівки подолян тепло пішло відповідно до графіків, затверджених місцевими органами самоврядування. Не нагрілись поки що мешканці відомчого житла, зокрема, мають право скаржитись військові.

Не поспішають гріти своїх учнів школи. За словами чиновника, на початок тижня не надійшли заявки на увімкнення тепла від 48% шкіл. Директори сподіваються що потепління дасть змогу дотягти з початком опалення до кінця канікул. Зокрема, через недостатнє фінансування витрат на тепло.

Багатьом державним установам до кінця опалювального сезону грошей на обігрів може не вистачити, позаяк, коли вони закладались у кошториси, різкого стрибка тарифів не очікували.