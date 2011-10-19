Приватизаційні кошти підуть на альтернативне тепло

Вінниччина планує продовжити курс на впровадження енергоощадних технологій. Адже завдяки цьому бюджетні організації порівняно з 2006 роком зменшили річне споживання газу на 58, 5% - з 39, 16 млн. м³ до 16, 64. Це при тому, що кількість газифікованих держустанов зросла на 34%.

Про це повідомив заступник голови ОДА Роман Аксельрод.

Госпрозрахункові структури та комунально-побутова сфера домоглась зменшення споживання газу на 60,5%, а населення – на 45%. Хоча газифікованих осель побільшало на 15%.

Обласна влада вважає, що Вінниччина не має іншої альтернативи, як використання альтернативних джерел тепла.

- Ми почали переведення всіх бюджетних установ на альтернативне паливо з об’єктів спільної власності територіальних громад, - сказав Р. Аксельрод. – Голова ОДА дав доручення розробити спеціальну програму, відповідно до якої всі кошти, які надійдуть найближчим часом від приватизації комунальних об’єктів, спрямовуватимемо на теплове обладнання, що працює на дровах, вугіллі, пелетах тощо.

У нас є домовленість з обласним фінуправлінням , що після обговорення у профільній комісії облради винесемо це питання на сесію.

Перший об’єкт, який продадуть через Фонд Держмайна «на паливо» - злощасний Прибутковий будинок на розі вінницьких вулиць Соборна та Театральна. За експертною оцінкою, за нього планується вторгувати понад 6 мільйонів гривень.