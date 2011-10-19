Студенти аграрного стажуватимуться у Швеції
На співбесіду прийшло 39 бажаючих
Вінницький національний аграрний університет відвідав голова асоціації молодих фермерів Швеції та представник Міжнародного інформаційного центру Шел Карлсон. Чоловік приїхав, аби відібрати наших студентів на стажування у Швеції.
Як повідомляє офіційний інтернет-сайт вузу, на співбесіду з європейським гостем прийшли 39 студентів. Інтерв’ю тривало від 5 до 10 хвилин англійською мовою. Результати відбору будуть відомі пізніше.
Міжнародний інформаційний центр надає можливість студентам та випускникам сільськогосподарських вузів пройти стажування на аграрних підприємствах Європи, Америки та Австралії. Серед вимог обов’язковими є базові знання розмовної англійської мови, а також досвід роботи за обраним напрямком не менше 1 року, права на автомобіль або трактор (для тих, хто обирає практику на тваринницьких фермах) та мотивація поїздки. Студент проживатиме в родині (або в окремому будинку разом з іншими практикантами), працюватиме на фермі, яку сам обере – молочна, тваринницька або ферма змішаного типу.
Термін перебування в Швеції складає від 3 до 12 місяців і може бути подовжений до півтора року, якщо цього захоче фермер. Зарплатня становить 48 шведських крон за годину, якщо термін перебування складає до півроку і 68 крон за годину, якщо практикант продовжує практику.