Студенти аграрного стажуватимуться у Швеції

Вінницький національний аграрний університет відвідав голова асоціації молодих фермерів Швеції та представник Міжнародного інформаційного центру Шел Карлсон. Чоловік приїхав, аби відібрати наших студентів на стажування у Швеції.

Як повідомляє офіційний інтернет-сайт вузу, на співбесіду з європейським гостем прийшли 39 студентів. Інтерв’ю тривало від 5 до 10 хвилин англійською мовою. Результати відбору будуть відомі пізніше.

Міжнародний інформаційний центр надає можливість студентам та випускникам сільськогосподарських вузів пройти стажування на аграрних підприємствах Європи, Америки та Австралії. Серед вимог обов’язковими є базові знання розмовної англійської мови, а також досвід роботи за обраним напрямком не менше 1 року, права на автомобіль або трактор (для тих, хто обирає практику на тваринницьких фермах) та мотивація поїздки. Студент проживатиме в родині (або в окремому будинку разом з іншими практикантами), працюватиме на фермі, яку сам обере – молочна, тваринницька або ферма змішаного типу.

Термін перебування в Швеції складає від 3 до 12 місяців і може бути подовжений до півтора року, якщо цього захоче фермер. Зарплатня становить 48 шведських крон за годину, якщо термін перебування складає до півроку і 68 крон за годину, якщо практикант продовжує практику.