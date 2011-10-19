Студенти аграрного стажуватимуться у Швеції

10:16, 19 жовтня 2011
Вінниця
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На співбесіду прийшло 39 бажаючих

Вінницький національний аграрний університет відвідав голова асоціації молодих фермерів Швеції та представник Міжнародного інформаційного центру Шел Карлсон. Чоловік приїхав, аби відібрати наших  студентів на стажування у Швеції. 
Як повідомляє офіційний інтернет-сайт вузу, на співбесіду з європейським гостем прийшли 39 студентів. Інтерв’ю тривало від 5 до 10 хвилин англійською мовою. Результати відбору будуть відомі пізніше.
Міжнародний інформаційний центр надає можливість студентам та випускникам сільськогосподарських вузів пройти стажування на аграрних підприємствах Європи, Америки та Австралії. Серед вимог обов’язковими є базові знання розмовної англійської мови, а також досвід роботи за обраним напрямком не менше 1 року, права на автомобіль або трактор (для тих, хто обирає практику на тваринницьких фермах) та мотивація поїздки. Студент проживатиме в родині (або в окремому будинку разом з іншими практикантами), працюватиме на фермі, яку сам обере – молочна, тваринницька або ферма змішаного типу.
Термін перебування в Швеції складає від 3 до 12 місяців і може бути подовжений до півтора року, якщо цього захоче фермер.  Зарплатня становить 48  шведських крон за годину, якщо термін перебування складає до півроку і  68 крон за годину, якщо практикант продовжує практику.

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