Вінниччина їде на Голосіївський ярмарок

22 жовтня товаровиробники Вінниччини ярмаркуватимуть у Києві. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь Черній, на Голосіївському ярмарку реалізовуватимуть різноманітні продукти харчування за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.

На «красних базарах», що пройшли у Вінниці, городяни скупили за цінами виробника 526 тонн овочів, 140 тонн яблук, 96 тонн різних круп, 168 тонн зерна, 85 тонн цукру та 78 тонн олії.