Вінниччина їде на Голосіївський ярмарок
10:18, 19 жовтня 2011Вінниця
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Реалізовуватимуть продукцію на 10-15% дешевше
22 жовтня товаровиробники Вінниччини ярмаркуватимуть у Києві. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь Черній, на Голосіївському ярмарку реалізовуватимуть різноманітні продукти харчування за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.
На «красних базарах», що пройшли у Вінниці, городяни скупили за цінами виробника 526 тонн овочів, 140 тонн яблук, 96 тонн різних круп, 168 тонн зерна, 85 тонн цукру та 78 тонн олії.
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